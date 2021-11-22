Пьяный водитель опрокинул автомобиль в попытке скрыться от ДПС на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 ноября. Пьяный водитель в городе Корсаков не остановился по сигналу ДПС, прибавил скорости и попытался скрыться от полицейских. Однако мужчина не справился с управлением и автомобиль занесло, сообщает сахалинское УГИБДД.

Автомобиль закрутился по дороге и перевернулся. Авария произошла на улице Артиллерийской, по предварительным данным, никто не пострадал.

Уже в патрульном автомобиле гражданин начал буянить и ругаться с полицейскими. Он неоднократно предпринимал попытки вырвать из рук правоохранителей протокол, собирался самовольно выйти наружу, а также нецензурно бранился на законные требования сотрудников прекратить сопротивление. В результате дебошира доставили в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу.

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