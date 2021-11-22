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Запрет на проезд в транспорте без QR-кодов вступил в силу в Татарстане

Общество
Запрет на проезд в транспорте без QR-кодов вступил в силу в Татарстане
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Казань, 22 ноября. Татарстан стал первым регионом России, где ввели в обиход цифровой пропуск в общественном транспорте. Теперь QR-код потребуется жителям республики при любых поездках, даже на метро.

Всех перевозчиков снабдили оборудованием для проверки электронных документов, на телефоны кондукторов установили специальные приложения. Теперь без кода можно ездить только в такси.

Вслед за Татарстаном QR-коды на транспорте вводит и Камчатка. Уже со вторника система будет действовать на всех внутренних авиарейсах, а также на междугородних автобусах. Следом к перечню регионов может присоединиться Хабаровский край.

Ранее заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что организация проверки QR-кодов в поездах не составит труда, так как процесс верификации будет совершаться онлайн. Благодаря этому введение системы цифровых пропусков не скажется на пассажиропотоке, уверен Пегов.

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