Подозреваемый в растлении приморский депутат Самсонов прекратил голодовку

Владивосток, 22 ноября. Следствие удовлетворило ходатайство защиты о проверке приморского депутата Артема Самсонова на полиграфе. На фоне этого парламентарий прекратил начатую 17 ноября голодовку, сообщила его адвокат Наталья Касилова.

Проверка на полиграфе может пройти не ранее, чем через пять дней. Именно такой срок нужен, чтобы подозреваемый постепенно вышел из голодовки, рассказала адвокат в беседе с РИА Новости.

«Самсонов снял голодовку. Мы настаиваем, чтобы экспертизу провел независимый эксперт, а не штатный сотрудник СК», — сказала Касилова.

Самсонов отказался от еды, когда его заподозрили в растлении малолетнего. По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке неподобающим образом общался с 11-летним ребенком, показывал ему предмет интимного характера и объяснял его предназначение. В связи с этим 19 ноября депутата арестовали. Политик сообщил, что его оклеветали и потребовал проверки показаний на полиграфе.