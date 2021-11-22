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Овечкин забросил 15 шайбу в сезоне и улучшил позицию в списке лучших снайперов НХЛ

Спорт
Овечкин забросил 15 шайбу в сезоне и улучшил позицию в списке лучших снайперов НХЛ
nhl.com  /  NHL

Сиэтл, 22 ноября. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Сиэтл Кракен» в матче НХЛ. Благодаря голу россиянин приблизился к Яромиру Ягру в списке лучших снайперов лиги.

Заброшенная шайба стала для Александра Овечкина 745-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист находится на четвертой строчке среди лучших снайперов в истории лиги. Опережают его лишь Яромир Ягр (766 голов), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Несмотря на забитый гол, Овечкин не смог спасти «Вашингтон» от проигрыша «Ситэлу» (2:5). Кроме российского хоккеиста за хозяев также отметился Тим Уилсон (4-я минута). За гостей ворота столичных поразили Джаред Макканн (16-я минута), Джейден Шварц (27), Адам Ларссон (28), Калле Ярнкрок (34) и Янни Гурд (60).

Днем ранее Овечкин прервал безголевую серию в матче НХЛ против «Сан-Хосе». Минувшая встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу «Вашингтона».

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