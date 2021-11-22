Выросшая в детдоме Нина Русланова выбрала свой день рождения по календарю

Москва, 22 ноября. Народную артистку Российской Федерации Нину Русланову совсем маленькой оставили на сельском полустанке под Харьковом, поэтому актриса не знала ни родителей, ни данного при рождении имени, ни даты появления на свет.

Русланова сменила шесть детских домов, она не любила вспоминать тяжелое детство. Лишь в редких интервью она рассказывала, как выбрала дату своего рождения.

«У нас в детском доме всегда отмечали дни рождения. А я на кухне мыла посуду за всеми. У меня дня рождения совсем не было. И мне сказали: выбирай любой день», — рассказывала артистка.

Она выбрала 5 декабря, день сталинской конституции. Однако в детстве Русланова практически не праздновала свой день рождения, так как в детдоме именинников поздравляли по сезонам.

«Так что о том, что у меня вообще есть день рождения, я вновь вспомнила, только когда в актрисы пошла. Да и то не сама — коллеги по театру Вахтангова как-то раз решили поздравить», — вспоминала звезда.

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова ранее рассказала, что актриса до конца жизни верила, что ее прокляла бывшая подруга Валентина Малявина. Артистка была уверена, что все ее проблемы в семье связаны именно с этой темной историей.