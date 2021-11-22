Несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы из-за метели в Хабаровске

Хабаровск, 22 ноября. Несколько летевших в Хабаровск самолетов отправились на запасные аэродромы из-за непогоды. В регионе наблюдается сильный ветер и снегопад.

Запасной аэродром в Южно-Сахалинске принял рейсы из Москвы, Охи, Николаевска-на-Амуре и самого Южно-Сахалинска. Самолеты, летевшие из Иркутска и Зеи решили перенаправить в воздушную гавань Благовещенска. Вылет в Магадан из Хабаровска в настоящее время задерживается.

Сейчас на территории Хабаровского края действует режим повышенной готовности из-за ветра и осадков. Проблемы наблюдаются с наземным транспортом, из краевой столицы не ходят автобусы во Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Ванино. Несколько маршрутов и рейсов в Хабаровск отменены в Еврейской автономной области.

Похожая ситуация накануне наблюдалась на Сахалине. Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены рейсы из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск и в обратном направлении.