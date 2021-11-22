Доходы россиян могут вырасти на фоне восстановления экономики после пандемии

Москва, 22 ноября. Реальные доходы россиян увеличатся на 2,6 процента по итогам текущего года. Причиной этому является восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, следует из консенсус-прогноза аналитиков.

По данным Росстата, в прошлом году фиксировалось снижение доходов на 2,8 процента. Однако за девять месяцев текущего года показатель уже вырос на 4,1 процента, передает РИА Новости.

«В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3%. В значительной степени это восстановительный рост», — рассказал директор группы АКРА Дмитрий Куликов.

Одной из основных причин подобных результатов является также дефицит кадров, сложившийся из-за ограниченной внешней миграции. Безработица при этом обновила исторический максимум, достигнув 4,3 процента. По данным аналитиков, из-за совокупности факторов уже в ближайшие годы темпы увеличения доходов населения будут сопоставимы с экономическим ростом в стране.

Значительно тормозит этот процесс растущая инфляция. Однако власти страны уже разрабатывают меры по поддержке населения.