Автоэксперт Гудков перечислил правила безопасного вождения машины в темное время суток

Москва, 22 ноября. Человек при плохом освещении начинает гораздо хуже видеть все вокруг, поэтому необходимо создать максимально комфортные условия для управления транспортным средством. Об этом рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Первым делом необходимо протереть окна с наружной и внутренней стороны. В салоне также накапливается порой невидимый слой пыли, который препятствует прохождению света. Лобовое стекло необходимо освободить от аксессуаров, которые могут стать помехой. Вторым пунктом необходимо проверить осветительные приборы, передает «Вечерняя Москва».

«Фары должны быть отрегулированы и исправны. Нужно обеспечить их прозрачность, если машина достаточно старая — отполировать стекла и, может быть, превентивно заменить лампы... Наиболее освещенная фарами зона — правая обочина. Когда мы смотрим на правую обочину, то в меньшей степени ослепляемся встречными фарами», — объяснил специалист.

Дальний свет необходимо выключать при появлении встречного автомобиля, чтобы не ослепить водителя другой машины. Парковка в темное время суток также требует особого внимания. При необходимости можно включить габариты, чтобы обозначить транспортное средство.

Эксперты AutoNews ранее объяснили, зачем некоторые люди накручивают пробег автомобилю. Такой уловкой нередко пользуются водители корпоративных парков, чтобы получить новые запчасти, а еще не изношенные старые забрать себе.