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Общество
SuperJob: россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей
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SuperJob: россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей

Общество
SuperJob: россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 ноября. Опрошенные россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц. Граждане старше 45 лет хотели бы получать 45 тысяч, сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Исследователи проанализировали желания россиян по поводу пенсионных выплат. В среднем, граждане РФ были бы довольны пенсией в размере 43 тысяч рублей. Уровень ожиданий варьируется от региона к региону. Так, москвичи хотели бы получать по 50 тысяч рублей в месяц. А вот жителям Ижевска и Кирова хватило бы и 39 тысяч.

При этом 24% респондентов рассчитывают на государственную пенсию, информирует РБК. Примерно 14% планируют жить на собственные сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Еще 28% респондентов сообщили, что и после достижения пенсионного возраста собираются работать и получать заработную плату.

Недавно Правительство Российской Федерации направило около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные выплаты для пенсионеров в декабре. Выделение финансирования для социальных доплат одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

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