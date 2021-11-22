Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 08:25
08:19
Общество
Врач Тимаков: снижения заболеваемости COVID-19 в России стоит ждать в середине декабря
08:18
Спорт
Овечкин забросил 15 шайбу в сезоне и улучшил позицию в списке лучших снайперов НХЛ
08:15
Общество
Выросшая в детдоме Нина Русланова выбрала свой день рождения по календарю
08:09
Общество
Несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы из-за метели в Хабаровске
08:00
Весь мир
Сенатор Цеков: иски жителей ДНР против Украины помогут наказать военных преступников
07:54
Экономика
Доходы россиян могут вырасти на фоне восстановления экономики после пандемии
07:53
Общество
Автоэксперт Гудков перечислил правила безопасного вождения машины в темное время суток
07:42
Происшествия
Порядка 20 спасателей привлечены к тушению пожара в Ломоносове
07:37
Происшествия
Пропавший неделю назад мужчина найден мертвым вблизи лыжной базы под Новосибирском
07:31
Общество
SuperJob: россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тыс. рублей
Все новости

Морозы до минус 45 градусов пришли в Якутию 22 ноября

Общество
Морозы до минус 45 градусов пришли в Якутию 22 ноября
wikipedia.org  /  Степанов Слава / CC BY 4.0

Якутск, 22 ноября. Температура воздуха в Якутске достигла минус 45 градусов в понедельник, о чем говорится на сайте регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Морозы ниже 40 градусов зафиксированы в нескольких населенных пунктах республики. В их числе село Батамай Кобяйского улуса, уточнили в управлении.

«Зарегистрированная температура – минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду», — сообщается в сводке.

В столичном Якутске в понедельник столбик термометра установился на отметке 33–35 градусов ниже нуля. Осадков в городе не ожидается, местами в утреннее время наблюдается туман, скорость ветра составляет один–три метра в секунду.

Неблагоприятные погодные условия из-за циклона обрушились на Приморский край 22 ноября. Глава региона Олег Кожемяко призвал работодателей отпустить сотрудников домой в связи с непогодой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Морозы до минус 45 градусов пришли в Якутию 22 ноября
погода якутия мороз
Комментировать