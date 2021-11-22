Морозы до минус 45 градусов пришли в Якутию 22 ноября

Якутск, 22 ноября. Температура воздуха в Якутске достигла минус 45 градусов в понедельник, о чем говорится на сайте регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Морозы ниже 40 градусов зафиксированы в нескольких населенных пунктах республики. В их числе село Батамай Кобяйского улуса, уточнили в управлении.

«Зарегистрированная температура – минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду», — сообщается в сводке.

В столичном Якутске в понедельник столбик термометра установился на отметке 33–35 градусов ниже нуля. Осадков в городе не ожидается, местами в утреннее время наблюдается туман, скорость ветра составляет один–три метра в секунду.

Неблагоприятные погодные условия из-за циклона обрушились на Приморский край 22 ноября. Глава региона Олег Кожемяко призвал работодателей отпустить сотрудников домой в связи с непогодой.