Астрологи предсказали самые вероятные причины смерти для каждого знака зодиака

Москва, 22 ноября. Принадлежность к тому или иному зодиакальному сектору помогает выяснить, какие события ждут людей. По мнению астрологов, благодаря гаданию по звездам можно узнать, как долго человек проживет или от чего он с наибольшей вероятностью умрет.

Овны

Представители огненной стихии склонны попадать в абсурдные ситуации, которые зачастую приводят к травмам. Из-за неконтролируемой тяги к нелепостям, Овны рискуют проститься с жизнью из-за внезапного падения кирпича на голову, неловкого хождения по заледенелой дороге или неаккуратного употребления еды.

Тельцы

Свойства всему упрямиться и сохранять спокойствие в самых разных ситуациях может сыграть со вторым зодиакальным знаком злую шутку. Размеренность Тельцов нередко приводит к тому, что они не любят посещать врачей. Даже по мере старения, когда здоровье закономерно ухудшается, Тельцы все равно предпочитают обходить больницы стороной. Вовремя незалеченные болячки, как правило, и обрывают жизнь упрямцев.

Близнецы

Людей этого знака зодиака отличает эмоциональность. Представители стихии воздуха склонны устроить грандиозный скандал из ничего. Если в такой момент Близнеца не остановить, то его истерика может спровоцировать несчастный случай. По мнению астрологов, столь порывистым людям необходимо контролировать свои эмоции, чтобы избежать смертельных последствий.

Раки

Представители четвертого зодиакального знака преимущественно пессимисты или меланхолики. Перманентная депрессия для Раков является естественным состоянием. Однако, отметили звездочеты, навязчивые размышления об отсутствии будущего часто приводят Раков к идее самостоятельно оборвать свои мучения.

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Львы

Огненные Львы всю жизнь страдают от кардиологических проблем. Людям, родившимся в пятом созвездии, как никому важно внимательно относиться к своему здоровью и, в частности, избегать конфликтных и стрессовых ситуаций.

Девы

Этому знаку зодиака с рождения не везет с иммунитетом. Поэтому Девы очень подвержены самым разным заболеваниям. Но даже с учетом таких проблем, представители земной стихии доживают свой век до глубокой старости. Распространенными причинами смерти Дев, отметили астрологи, становятся расстройства мозга или желудка.

Весы

Люди седьмого знака зодиака обычно не способны воспринимать критику от окружающих. Однако вместо того, чтобы выразить несогласие и постоять за себя, Весы предпочитают прокручивать проблему в своей голове. Представители воздушной стихии склонны убегать от своих проблем с помощью алкоголя, что неизбежно сказывается на состоянии печени.

Скорпионы

Рожденные под этим созвездием люди, как правило, очень энергичны и активны. В обыденной суматохе Скорпионы нередко забывают посещать врачей, что может привести к плачевному итогу. Астрологи указали, что именно Скорпионы наиболее подвержены заболеваниям прямой кишки или онкологическим. Поэтому важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы обнаружить проблемы на ранней стадии.

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Стрельцы

Девятый знак зодиакального круга вобрал в себя особенности Львов и Овнов. Скорпионы подвержены различным болезням: от переломов до серьезных проблем с сердцем. Продлить жизнь Скорпионам поможет своевременное обращение к медикам, отметили астрологи.

Козероги

Для этого знака зодиака наиболее пагубными могут стать пристрастия к вредным привычкам, так как Козерогов отличает слабый иммунитет. Чтобы преждевременно не отправиться в иной мир, представителям земной стихии стоит забыть про курение, алкоголь и переедание.

Рыбы

Люди, родившиеся в 12-м зодиакальном секторе, очень боятся одиночества. Оказавшись наедине со своими мыслями, Рыбы могут впасть в депрессию и попытаться убежать от пугающей реальности с помощью алкоголя или наркотиков. Этим людям жизненно необходимо внимание от близких людей, в противном случае они очень быстро попадут на больничную койку, передает «Слово и дело».

Однако в 2022 году некоторым представителям зодиакального круга бояться нечего. Астрологи предсказали трем знакам зодиака неожиданное счастье и богатство.