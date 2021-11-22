Стоимость красной икры в России достигла исторического максимума

Москва, 22 ноября. Цены на лососевую икру выросли на 30% в преддверии Нового года. Впервые стоимость деликатеса превысила 5 тысяч рублей за килограмм, о чем сообщили в Росстате.

Подорожание икры за 20 лет произошло в 7,4 раза. В 2000 году розничная стоимость деликатеса была 675,2 рубля за килограмм. В октябре текущего года средняя цена на лососевую икру превысила 5 тысяч рублей, передает РБК.

Аналогичная ситуация наблюдается с красной рыбой. Килограмм лососевых в охлажденном и мороженом виде обойдется покупателям в более 800 рублей. В Росрыболовстве считают, что рост цен связан с ажиотажем перед новогодними праздниками. Дефицита красной икры в России не ожидается, добавили в ведомстве.

Еще одна причина может заключаться в повышении стоимости перевозок. Доставка рыбы и рыбной продукции с территории Дальнего Востока подорожала с 12–13 до 25–27 рублей за килограмм.

Минсельхоз ранее предупредил россиян о подорожании картофеля. Это связано с неурожаем корнеплода, с которым столкнулись местные аграрии.