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Ярославские генетики планируют заняться селекцией ямальских оленей

Наука
Ярославские генетики планируют заняться селекцией ямальских оленей
WWF России  /  Виктор Мамонтов

Салехард, 22 ноября. Генетики из Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства прибыли в племенное хозяйство «Совхоз Байдарацкий». Об этом сообщило правительство ЯНАО.

Ученые проведут научное исследование на тему: «Совершенствование селекционно-племенной работы в оленеводстве Ямало-Ненецкого автономного округа», передает «Север-Пресс». Целью является развитие племенного животноводства в регионе.

Исследователи выработают селекционные механизмы повышения мясной продуктивности северных оленей за счет улучшения их наследственных качеств. Им предстоит разобраться с генотипом животных, который ответственен за наследование желательных признаков. Кроме того, ученые проведут аналитическую работу и выяснят наиболее предпочтительные параметры для отбора и подбора родительских пар. После этого они получат молодняк для ремонта стада и племенной продажи.

Процесс будет продолжаться длительное время. На данный момент предполагается, что работы по совершенствованию стада растянутся на пять лет.

Недавно ученые из Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных запечатлели на видео перемещения и рацион питания оленя. Редкие кадры удалось заполучить при помощи камеры, встроенной в ошейник.

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