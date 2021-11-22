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Недовольная равнодушием хозяйки хаски по кличке Майя стала звездой TikTok

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 06:53
Общество
Недовольная равнодушием хозяйки хаски по кличке Майя стала звездой TikTok
pixabay.com  /  Joe007

Москва, 22 ноября. Пользователь TikTok решила проверить реакцию своей собаки на отсутствие внимания. Ее хаски по кличке Майя привыкла к постоянной заботе и не терпит игнор.

Поведение девушки вызвало большое возмущение у питомца. На протяжении нескольких секунд Майя старалась не показывать обиду, однако затем ее терпение лопнуло. Сначала собака издавала звуки, похожие на чихание, после чего протяжно завыла.

Ролик с участием Майи уже посмотрели свыше 15,1 миллиона пользователей. Особенно сильно комментаторов позабавило чихание хаски, передает «Ридус».

«Глянь на нее, будь здорова не сказала», — написал юзер.

«Лол, ее взгляд во время того, как она чихала третий раз», — добавил второй.

Ранее пользователи соцсетей умилились трогательной дружбе между собакой и котом. Последний решил присоединиться к четвероногому другу, потеснив его на лежанке.

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соцсети собака хаски tiktok
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