Недовольная равнодушием хозяйки хаски по кличке Майя стала звездой TikTok

Москва, 22 ноября. Пользователь TikTok решила проверить реакцию своей собаки на отсутствие внимания. Ее хаски по кличке Майя привыкла к постоянной заботе и не терпит игнор.

Поведение девушки вызвало большое возмущение у питомца. На протяжении нескольких секунд Майя старалась не показывать обиду, однако затем ее терпение лопнуло. Сначала собака издавала звуки, похожие на чихание, после чего протяжно завыла.

Ролик с участием Майи уже посмотрели свыше 15,1 миллиона пользователей. Особенно сильно комментаторов позабавило чихание хаски, передает «Ридус».

«Глянь на нее, будь здорова не сказала», — написал юзер.

«Лол, ее взгляд во время того, как она чихала третий раз», — добавил второй.

Ранее пользователи соцсетей умилились трогательной дружбе между собакой и котом. Последний решил присоединиться к четвероногому другу, потеснив его на лежанке.