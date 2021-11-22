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Financial Times: Китай перегнал США в области военных разработок

Армия
Financial Times: Китай перегнал США в области военных разработок
wikipedia.org  /  David Shapinsky / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 22 ноября. Пентагон не смог распознать технологии, которые использовал Китай во время тестового запуска гиперзвукового оружия в июле. Военное ведомство оказалось «застигнуто врасплох», сообщает издание Financial Times.

Эксперты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США так и не смогли найти объяснения, как неизвестный летательный аппарат смог развить столь высокую скорость. Ни одна страна в мире не может похвастаться такими впечатляющими результатами. Не ясна также цель аппарата и какой именно снаряд был запущен. Точно известно лишь то, что разработка не имела четкого предназначения и позднее просто упала в воды Южно-Китайского моря.

Некоторые представители министерства предположили, что это могла быть ракета класса «воздух — воздух». Эксперты не исключили, что китайская технология призвана уничтожать системы противоракетной обороны, чтобы те не смогли перехватить гиперзвуковое оружие. Все эти предположения свидетельствуют о том, что Китай продвинулся значительно дальше США и России в области подобных разработок, заключили авторы материала.

Республика делает успехи и в других сферах, в частности, в возведении шахт для запуска ядерных ракет. На данный момент Китай строит примерно 300 объектов в разных регионах государства.

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