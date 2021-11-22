Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 06:55
06:53
Общество
Недовольная равнодушием хозяйки хаски по кличке Майя стала звездой TikTok
06:38
Армия
Financial Times: Китай перегнал США в области военных разработок
06:36
Происшествия
Мать двоих детей погибла в столкновении иномарок под Красноярском
06:15
Общество
Ученый Логунов: порядка 300 титров антител смогут обеспечить высокую защиту от COVID-19
06:13
Общество
Актриса Валентина Малявина «прокляла» Нину Русланову после гибели мужа
06:00
Общество
Двух минут недостаточно: как долго нужно чистить зубы
05:53
Общество
Строитель Байкало-Амурской магистрали Александр Бондарь скончался на 70-м году жизни
05:46
Происшествия
Следователи объявили в розыск сбежавшего из воинской части ефрейтора на Сахалине
05:45
Общество
Власти Приморья призвали сократить рабочий день из-за снежного циклона
05:39
Происшествия
Полиция США сообщила о жертвах после наезда машины на зрителей парада в Висконсине
Все новости

Мать двоих детей погибла в столкновении иномарок под Красноярском

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 06:36
Происшествия
Мать двоих детей погибла в столкновении иномарок под Красноярском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 22 ноября. Авария с участием Range Rover Sport и Toyota Fortuner произошла на 224-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны. Жертвой ДТП стала молодая женщина.

Столкновение произошло недалеко от села Чунояр. Погибшая находилась на переднем пассажирском сидении Range Rover и была не пристегнута ремнем безопасности, уточнили в территориальном управлении ГИБДД.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи, у нее остались двое детей, младшему из которых еще не исполнилось и двух лет. В ведомстве уточнили, что 27-летняя жительница работала учительницей в одной из районных школ.

«Также в данном автомобиле травмирован пассажир 1990 года рождения. Водитель, супруг погибшей, не пострадал. Кроме того, потребовалась медицинская помощь 59-летнему водителю автомобиля Toyota», — говорится в сообщении УГИБДД в Instagram.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшей трагедии.

Смертельная авария накануне произошла в Емельяновском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли два человека. Еще двое, включая ребенка, получили травмы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мать двоих детей погибла в столкновении иномарок под Красноярском
дтп toyota красноярский край
Комментировать