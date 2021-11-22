Мать двоих детей погибла в столкновении иномарок под Красноярском

Красноярск, 22 ноября. Авария с участием Range Rover Sport и Toyota Fortuner произошла на 224-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны. Жертвой ДТП стала молодая женщина.

Столкновение произошло недалеко от села Чунояр. Погибшая находилась на переднем пассажирском сидении Range Rover и была не пристегнута ремнем безопасности, уточнили в территориальном управлении ГИБДД.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи, у нее остались двое детей, младшему из которых еще не исполнилось и двух лет. В ведомстве уточнили, что 27-летняя жительница работала учительницей в одной из районных школ.

«Также в данном автомобиле травмирован пассажир 1990 года рождения. Водитель, супруг погибшей, не пострадал. Кроме того, потребовалась медицинская помощь 59-летнему водителю автомобиля Toyota», — говорится в сообщении УГИБДД в Instagram.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшей трагедии.

Смертельная авария накануне произошла в Емельяновском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли два человека. Еще двое, включая ребенка, получили травмы.