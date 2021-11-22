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Актриса Валентина Малявина «прокляла» Нину Русланову после гибели мужа

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 06:13
Общество
Актриса Валентина Малявина «прокляла» Нину Русланову после гибели мужа
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 22 ноября. Актрисы Нина Русланова и Валентина Малявина на протяжении многих лет были подругами, однако трагедия положила конец их дружбе. Об этом рассказала дочь первой артистки Олеся Рудакова.

Народная артистка Русланова ушла из жизни 21 ноября. Миллионы зрителей любили актрису за ее талант и незабываемые образы на экране. Однако жизнь Руслановой не всегда была такой радужной. Она считала, что на ее семье лежит проклятье.

Во время работы в театре Вахтангова артистка дружила с коллегой Малявиной. Их отношения сильно испортились после гибели актера Стаса Жданько, с которым состояла в отношениях последняя. Артист погиб в 1978 году.

Актриса Валентина Малявина «прокляла» Нину Русланову после гибели мужа
Prt Scr youtube.com / Кино Цитаты

Следствие пришло к выводу, что Жданько ушел из жизни по своей воле, однако многие не верили в эту версию. Родственники умершего ходатайствовали о пересмотре дела и пригласили в качестве свидетелей Русланову с супругом. Во время заседания актриса дала показания против своей бывшей подруги, поскольку была уверена, что Жданько убила его супруга на фоне пристрастия к алкоголю и неудач в карьере. В результате Малявина публично прокляла Русланову и ее дочь, заявив, что в их жизни не будет счастья.

«Не могу сказать, что проклятие сбылось, но у мамы есть "пунктик" по этому поводу. Она считает, что я до сих пор не замужем из-за этого проклятия Малявиной», — заявила дочь звезды в беседе с «7Дней».

Актриса отбыла свой срок в тюрьме, а после освобождения пришла к Руслановой. Бывшие подруги обсудили эту ситуацию и решили идти каждая своей дорогой. Малявина скончалась за несколько недель до смерти Руслановой. Она ушла из жизни в возрасте 80 лет 30 октября.

Причина смерти Руслановой остается неизвестной. В последние месяцы она восстанавливалась от инсульта. Согласно неподтвержденной информации, артистка могла скончаться из-за COVID-19.

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