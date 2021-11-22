Строитель Байкало-Амурской магистрали Александр Бондарь скончался на 70-м году жизни

Тында, 22 ноября. Строитель Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Герой Социалистического Труда Александр Бондарь умер в 69 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мэр Тынды Марина Михайлова.

Глава города выразила соболезнования родным и близким Бондаря, отметив его вклад в историю. Комментаторы под постом в аккаунте Михайловой также поблагодарили великого строителя за проделанную работу.

«Остановилось сердце Героя Соцтруда, легендарного БАМовца Александра Васильевича Бондаря. Царство небесное славному герою. Соболезную родным и близким. Скорблю вместе с вами», — написала мэр.

Бригада Бондаря начала свою работу над БАМом в 1974 году. Члены команды прошли все этапы строительства, начиная от вырубки просеки под трассу и заканчивая укладкой рельсов. В августе 1984 года бригада установила мировой рекорд по скорости формирования железнодорожного полотна — 5400 метров за сутки.

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