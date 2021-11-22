Следователи объявили в розыск сбежавшего из воинской части ефрейтора на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 ноября. Ефрейтор Михаил Т. сбежал из воинской части №73489 20 сентября. Он подозревается в совершении ряда преступлений, сообщили в 318-м военном следственном отделе СКР.

Согласно предварительной информации, сбежавший ефрейтор мог отрастить волосы и перекраситься в блондина. Какого рода преступления он совершил, не уточняется, пишет ИА Сах.ком.

«Всех, кто видел данного военнослужащего либо обладает сведениями о его местонахождении, просьба обратиться в 318-й ВСО СК России по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 30, к дежурному следователю», — отметили в ведомстве.

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