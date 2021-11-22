Полиция США сообщила о жертвах после наезда машины на зрителей парада в Висконсине

Уокеша, 22 ноября. Минимум один человек погиб и несколько получили травмы в результате автомобильного тарана толпы на рождественском параде в штате Висконсин (США).

Инцидент произошел на празднике в городе Уокеша. Телеканал CBS 58 ранее сообщал, что при наезде автомобилиста на людей пострадали более 20 зрителей.

На одном из просочившихся в Сеть видеороликов с места происшествия можно заметить, как красный внедорожник на скорости минует перекресток сквозь деревянные ограждения. После этого автомобилист сбил толпу зрителей и скрылся. Вслед за ним выехала машина полицейских.

Правоохранители уже обнаружили автомобиль, на котором был совершен таран толпы. Некоторые местные СМИ также сообщали, что из окна автомобиля велась стрельба по людям.