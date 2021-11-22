Один из задержанных по делу ДТП с трупом на «Сортавале» признался в каннибализме

Санкт-Петербург, 22 ноября. Житель Мурино Егор Комаров, задержанный за убийство 50-летнего маляра Аркадия Казиняна, признался в давнем желании отведать человеческого мяса. Он рассказал полиции, как год назад исполнил свою мечту и стал каннибалом.

Во время допроса 23-летний парень сообщил, что его первой жертвой стал 38-летний биржевой брокер. Молодой человек отрезал ему язык, нашинковал и приготовил его дома, однако блюдо ему пришлось не по вкусу. Мужчина не исключил, что было бы вкуснее, если бы он выбрал для дегустации другую часть тела.

Тело брокера с множественными ножевыми ранениями обнаружили в парке в сентябре 2020 года. Убийца спрятал жертву в дренажной трубе.

Правоохранители нашли предполагаемого преступника на чердаке, где он скрывался после побега с места аварии на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области. Во время ДТП из багажника машины, в которой ехал мужчина, выпал обезглавленный труп уроженца Армении.