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Терапевт Романенко рассказала, как подготовить организм к зиме

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 05:21
Общество
Терапевт Романенко рассказала, как подготовить организм к зиме
pexels.com  /  Liza Summer

Москва, 22 ноября. Повысить сопротивляемость холоду и не замерзнуть зимой поможет небольшая тренировка организма и его холодовых рецепторов. Об этом рассказала терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Специалист объяснила, что ощущение холода возникает, когда организм пытается согреть жизненно важные органы, перемещая тепло с поверхности тела. Снизить подобную реакцию поможет повышенная толерантность к морозу. Для этого необходимо изменить свои привычные ритуалы, передает радио Sputnik.

«Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта... Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ. Тем самым мы настраиваем наши холодовые рецепторы на адекватную работу», — объяснила Романенко.

Необходимо также обеспечить себя комфортной одеждой, отметила врач. Важно, чтобы в тепле сохранялись конечности — это помогает обмануть головной мозг. Одежда при этом должна не сковывать движения, но согревать тело, заключила Романенко.

Недавно россиян предупредили о скором наступлении аномальных холодов. На фоне этого врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации по сохранению продуктивности в морозы. По ее словам, нужно строго соблюдать режим сна и не забывать про физическую активность, передает RT.

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холод прохладный душ сопротивляемость холоду
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