Science: скорость метаболизма не замедляется с возрастом

Осло, 22 ноября. Обмен веществ человека сохраняет одну и ту же скорость примерно с 20 до 60 лет, что противоречит укоренившемуся в обществе мифу о метаболизме. К такому выводу пришли Ульф Экелунд, профессор спортивной медицины в Норвежском институте спорта, и несколько десятков его коллег.

Долгое время ученые думали, что обмен веществ неминуемо замедляется с годами. Однако исследования, опубликованные в издании Science, говорят об обратном. Выяснилось, что состояние обмена веществ в течение жизни делится на четыре этапа. В начале жизни энергопотребление такое же, как у взрослого человека. Затем оно нарастает, и к году у ребенка энергопотребление на 50% больше, чем у взрослого. После чего оно замедляется вплоть до 20 лет, чтобы затем до 60 лет оставаться стабильным.

«Если вы будете наращивать свою мышечную массу с помощью силовых тренировок, у вас также ускорится обмен веществ в состоянии покоя», — отметил Экелунд.

Подобное замедление обмена веществ зависит во многом от значительного снижения физической активности после 60 лет. Поэтому следует увеличивать именно ее. В этом случае организм человека даже в состоянии покоя будет интенсивно сжигать калории. Лучших результатов можно добиться при нагрузке, когда задействованы большие группы мышц, например, во время езды на велосипеде и бега, заключил ученый.

В зимнее время года физическая активность уменьшается и люди набирают вес все чаще. Однако садиться на жесткие диеты не рекомендуется, нужно просто повышать уровень калорийности и употреблять больше белковых продуктов, передает RT.