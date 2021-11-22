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Sohu: строительство ледоколов принесет России огромную финансовую выгоду

Армия
Sohu: строительство ледоколов принесет России огромную финансовую выгоду
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Пекин, 22 ноября. Развитие Северного морского пути и строительство ледоколов может обернуться в пользу России. Такое мнение выразили эксперты из китайского Sohu.

Многие страны переключили свое внимание на Арктику. Регион богат природными ископаемыми и имеет большую логистическую ценность. В будущем Северный морской путь сможет конкурировать с другими востребованными маршрутами, пишет «ПолитРоссия».

«Россия обладает протяженной арктической береговой линией и сегодня ей приходится думать не только о развитии региона, но и о его защите от иностранных конкурентов», — считают в Sohu.

Россия опережает иностранных конкурентов в борьбе за Арктику с помощью вложений в строительство ледоколов. Эти судна станут мощным козырем Москвы. Сейчас в стране насчитывается около 50 кораблей. С ними Россия может вести разработку природных ресурсов и развивать торговлю. Инвестиции оцениваются в миллиарды долларов, но в будущем они могут принести Москве триллионы, добавили эксперты.

Сейчас Россия готовится испытать атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220. К концу года его должны принять в эксплуатацию, а затем отправить в первое плавание по Арктике, рассказал замглавы «Атомфлота» Леонид Ирлица.

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