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Соседов и Кудрявцева осудили Юлиана за небрежное исполнение песни «Течет река Волга»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 04:35
Шоу-бизнес
Соседов и Кудрявцева осудили Юлиана за небрежное исполнение песни «Течет река Волга»
vk.com  /  Юлиан Васин

Москва, 22 ноября. Певец Юлиан исполнил знаменитую песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» на шоу «Суперстар. Возвращение». Звездные члены жюри не оценили выступление артиста.

Участникам проекта следовало выбрать песни своих покойных друзей. Юлиан решил остановиться на творчестве Зыкиной, которая была для него как мама. Народная артистка СССР даже называла певца сыночком. Музыкант исполнил знаменитую песню о Волге, чем огорчил членов жюри.

«Была небрежность у тебя. Это же плеск реки, великой Волги! А у тебя все на одной ноте! Так не поют эту великую песню. Там нельзя изменить ни одной ноты! И Людмила Георгиевна никогда не позволяла себе никаких вольностей, всегда пела точно и красиво. Потому что это про Волгу. Но в целом, было с уважением к Людмиле Георгиевне исполнено», — заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева вовсе заявила, что Юлиану не следовало брать песню Зыкиной. Она объявила, что спета она была «не очень». Звезда ожила от исполнителя гораздо большего.

Юлиан ранее опроверг слова Соседова об их дружбе за кулисами шоу «Суперстар». Певец считает, что критик видит его в своих эротических снах.

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