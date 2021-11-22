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Гинцбург объяснил сложность создания долгосрочных вакцин от коронавируса

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 04:21
Общество
Гинцбург объяснил сложность создания долгосрочных вакцин от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Создание вакцины от коронавируса, которая будет действовать на протяжении пяти-десяти лет, зависит от угрожающего здоровью штамма. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Создавая вакцину «Спутник V», ученые надеялись, что ее действие будет длиться не один год. Это объяснялось сохранением клеток памяти, передает РИА Новости.

«Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — пояснил Гинцбург.

Александр Гинцбург ранее заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от коронавируса. Повторно привившиеся люди не сталкиваются с побочными эффектами и сохраняют защитные функции организма.

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