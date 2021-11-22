Режиссер Дружинина: Русланова отличалась творческим подходом и дисциплинированностью

Москва, 22 ноября. Народная артистка России Нина Русланова всегда показывала себя как творческую и организованную личность. Воспоминаниями от работы со скончавшейся актрисой поделилась режиссер Светлана Дружинина.

По словам кинематографиста, свою фамилию Русланова получила в детском доме. Именно этот факт повлиял на судьбу знаменитости. Фамилия Русланова несет в себе весь русский дух и дух победителей.

Дружинина поделилась, что работала с Руслановой во время съемок в историческом фильме. За время, проведенное вместе, Дружинина может сказать своей коллеге только «спасибо».

«(Она. — Прим. ред.) снималась в картине «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» в роли Анны Иоанновны. Прекрасно работала, великолепно, дисциплинированно, творчески, организованно», — сказала Светлана Дружинина в беседе с РЕН ТВ.

Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября в Москве. Звезде советского кино было 75 лет. Одной из вероятных причин смерти называют последствия коронавируса.