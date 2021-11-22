Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике

Новосибирск, 22 ноября. «Купание» в снегу является лучшим способом укрепить свое здоровье. Об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она объяснила недавнюю видеозапись, которая стала довольно популярной в Сети. На кадрах политик в одном купальнике лежит на снегу и растирает им тело после бани. Примечательно, что на улице в тот момент было минус 20 градусов, передает «Говорит Москва».

«В снегу купаюсь всегда зимой! Считаю, что это лучшее закаливание! Надо использовать преимущества Сибири. Здесь всегда жили сильные и здоровые люди. Еще сибиряки укрепляют свое здоровье — бегают на лыжах и катаются на коньках! Даже в минус 20 и больше», — пояснила Терешкова.

Pr Scr instagram.com / @tereshkova_anna

Вице-мэр Новосибирска ранее выложила необычное видео в своих соцсетях. На кадрах Анна Терешкова в одном купальнике делает «ангела» на снегу и восхищается сибирской красотой.