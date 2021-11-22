Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 05:21
05:02
Общество
Science: скорость метаболизма не замедляется с возрастом
04:40
Армия
Sohu: строительство ледоколов принесет России огромную финансовую выгоду
04:35
Шоу-бизнес
Соседов и Кудрявцева осудили Юлиана за небрежное исполнение песни «Течет река Волга»
04:21
Общество
Гинцбург объяснил сложность создания долгосрочных вакцин от коронавируса
04:18
Общество
Режиссер Дружинина: Русланова отличалась творческим подходом и дисциплинированностью
04:15
Общество
Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике
04:04
Общество
Чайная ложка соли в день повышает риск инсульта почти на 20%
04:00
Общество
ДВФУ перевел занятия в удаленный формат из-за непогоды в Приморском крае
04:00
Политика
Юрист Соловьев: «Война между Россией и Украиной существует в головах украинских чиновников»
03:35
Армия
Экс-главком Севфлота Попов: «Курск» пошел ко дну после столкновения с субмариной НАТО
Все новости

Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике

Общество
Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Новосибирск, 22 ноября. «Купание» в снегу является лучшим способом укрепить свое здоровье. Об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она объяснила недавнюю видеозапись, которая стала довольно популярной в Сети. На кадрах политик в одном купальнике лежит на снегу и растирает им тело после бани. Примечательно, что на улице в тот момент было минус 20 градусов, передает «Говорит Москва».

«В снегу купаюсь всегда зимой! Считаю, что это лучшее закаливание! Надо использовать преимущества Сибири. Здесь всегда жили сильные и здоровые люди. Еще сибиряки укрепляют свое здоровье — бегают на лыжах и катаются на коньках! Даже в минус 20 и больше», — пояснила Терешкова.

Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике
Pr Scr instagram.com / @tereshkova_anna

Вице-мэр Новосибирска ранее выложила необычное видео в своих соцсетях. На кадрах Анна Терешкова в одном купальнике делает «ангела» на снегу и восхищается сибирской красотой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике
новосибирск снег анна терешкова
Комментировать