Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 05:20
05:02
Общество
Science: скорость метаболизма не замедляется с возрастом
04:40
Армия
Sohu: строительство ледоколов принесет России огромную финансовую выгоду
04:35
Шоу-бизнес
Соседов и Кудрявцева осудили Юлиана за небрежное исполнение песни «Течет река Волга»
04:21
Общество
Гинцбург объяснил сложность создания долгосрочных вакцин от коронавируса
04:18
Общество
Режиссер Дружинина: Русланова отличалась творческим подходом и дисциплинированностью
04:15
Общество
Вице-мэр Новосибирска Терешкова объяснила валяние в снегу в одном купальнике
04:04
Общество
Чайная ложка соли в день повышает риск инсульта почти на 20%
04:00
Общество
ДВФУ перевел занятия в удаленный формат из-за непогоды в Приморском крае
04:00
Политика
Юрист Соловьев: «Война между Россией и Украиной существует в головах украинских чиновников»
03:35
Армия
Экс-главком Севфлота Попов: «Курск» пошел ко дну после столкновения с субмариной НАТО
Все новости

Чайная ложка соли в день повышает риск инсульта почти на 20%

Общество
Чайная ложка соли в день повышает риск инсульта почти на 20%
pexels.com  /  cottonbro

Лондон, 22 ноября. Взрослый человек, по распространенным данным, должен потреблять не более шести граммов соли в день. Однако лондонские эксперты уверены, что и это значение слишком велико. 

Частое употребление соли способно повысить кровяное давление и привести к инфарктам или инсультам. Если уменьшить долю употребления этой добавки, то можно увеличить продолжительность жизни, уверены специалисты.

Ученые провели эксперимент с участием десяти тысяч здоровых взрослых людей. Они на протяжении некоторого времени брали у участников анализы мочи, чтобы точнее измерить потребление соли.

Эксперты заметили, что увеличение потребления соли на 2,5 грамма в день на 18% повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, если выведение калия из организма увеличить на тысячу миллиграммов в день, риск инсульта и инфаркта снизится на 18%.

«Поэтому надо прекратить сомневаться в науке и предпринять прямые действия по снижению потребления соли. Рекомендации для населения на этот счет разработаны уже много лет назад. Сейчас пришло время действовать», — резюмировал профессор Фэн Хэ (Feng He) из Института здоровья населения (при Лондонском университете).

Неправильные пищевые привычки со временем могут привести к ожирению. По словам диетолога Натальи Кругловой, с едой нужно уметь дружить, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Чайная ложка соли в день повышает риск инсульта почти на 20%
здоровье соль инсульт
Комментировать