Чайная ложка соли в день повышает риск инсульта почти на 20%

Лондон, 22 ноября. Взрослый человек, по распространенным данным, должен потреблять не более шести граммов соли в день. Однако лондонские эксперты уверены, что и это значение слишком велико.

Частое употребление соли способно повысить кровяное давление и привести к инфарктам или инсультам. Если уменьшить долю употребления этой добавки, то можно увеличить продолжительность жизни, уверены специалисты.

Ученые провели эксперимент с участием десяти тысяч здоровых взрослых людей. Они на протяжении некоторого времени брали у участников анализы мочи, чтобы точнее измерить потребление соли.

Эксперты заметили, что увеличение потребления соли на 2,5 грамма в день на 18% повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, если выведение калия из организма увеличить на тысячу миллиграммов в день, риск инсульта и инфаркта снизится на 18%.

«Поэтому надо прекратить сомневаться в науке и предпринять прямые действия по снижению потребления соли. Рекомендации для населения на этот счет разработаны уже много лет назад. Сейчас пришло время действовать», — резюмировал профессор Фэн Хэ (Feng He) из Института здоровья населения (при Лондонском университете).

Неправильные пищевые привычки со временем могут привести к ожирению. По словам диетолога Натальи Кругловой, с едой нужно уметь дружить, передает RT.