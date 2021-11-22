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Экс-главком Севфлота Попов: «Курск» пошел ко дну после столкновения с субмариной НАТО

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 03:35
Армия
Экс-главком Севфлота Попов: «Курск» пошел ко дну после столкновения с субмариной НАТО
ИТАР-ТАСС  /  Майстерман Семен

Москва, 22 ноября. Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году из-за аварии с субмариной Североатлантического альянса. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что название этой подлодки известно «с вероятностью 90%».

«Курск» вместе с находящимися на борту подводниками затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв торпеды на борту и последующая детонация боезапаса. В результате происшествия погибли все 118 членов экипажа.

«Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта», — заявил адмирал Попов в беседе с РИА Новости.

Тем временем Тихоокеанский флот начал готовиться к маневрам «Восток-2022». В рамках учений ракетный крейсер «Варяг» совершит дальний поход до Сейшельских островов.

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нато подлодка курск адмирал вячеслав попов
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