Рогозин: интернет из космоса станет доступным для России в 2024 году

Москва, 22 ноября. Россия может получить интернет из космоса в рамках программы «Сфера». Роскосмос планирует реализовать эту задачу к 2024 году.

Госкорпорация в настоящее время уже получила первые средства на формирование научно-технического задела. Еще 7 миллиардов рублей по программе «Сфера» планируется выделить в следующем году.

«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса», — отметил директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Полученные средства будут потрачены на разработку двух летных прототипов космических аппаратов «Скиф» (интернет) и «Марафон» (интернет вещей). Первый из них может отправиться в космос в следующем году, а второй — в 2023 году.

На оставшиеся средства будут закуплены ракеты-носители, необходимые для выведения спутника связи «Экспресс-РВ» в 2024 году. Финансированием аппаратов занимается Минцифры РФ, а ответственность за средства выведения лежит на Роскосмосе.

Сейчас корпорация продолжает работу над созданием эскизного проекта новой орбитальной станции. Он будет выполнен с использованием передовых технологий.