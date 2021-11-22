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Налоговая служба может полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Общество
Налоговая служба может полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ
nalog.ru/rn60  /  Пресс-служба УФНС России по Псковской области

Москва, 22 ноября. Федеральная налоговая служба планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

В целом россияне подают около 14 млн деклараций в год. По словам Егорова, отказаться от подачи заявлений можно, если специалисты ФНС будут иметь доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, передает РБК.

«Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату», — уточнил Егоров.

Чаще всего НДФЛ уплачивается автоматически. Его снимают с заработной платы. Однако в некоторых ситуациях налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму и подать декларацию.

Недавно в России отмечался День налогового работника. Одной из главных целей службы является значительное повышение доверия населения к ее работе, заключил глава ФНС.

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