Автомобиль протаранил толпу зрителей на рождественском параде в США

Мадисон, 22 ноября. Автомобиль на большой скорости влетел в толпу американцев во время рождественского парада в штате Висконсин. Местные СМИ проинформировали, что в результате наезда травмы получили несколько человек.

Издание BNO тем временем сообщило, что появилась информация о стрельбе на месте месте происшествия. Как говорят свидетели произошедшего, неизвестные вели огонь из окон машины.

Очевидцы выложили в Сеть видеоролик, на котором запечатлен наезд автомобиля на зрителей парада. На кадрах видно, как автомобиль сбивает толпу и уезжает прочь. Впоследствии вдогонку ему отправилась машина полиции, пишет РЕН ТВ.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Правоохранители заняты поисками нарушителя.

На днях школьный автобус с 16 детьми попал под поезд в штате Вирджиния. В результате происшествия пострадали четыре человека.