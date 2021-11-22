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Режиссер Олег Степченко вспомнил последнюю большую роль Нины Руслановой

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 03:09
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Степченко вспомнил последнюю большую роль Нины Руслановой
кадр из фильма Вий

Москва, 22 ноября. Последней большой работой актрисы Нины Руслановой в кино стала роль жены Явтуха в фильме «Вий» режиссера Олега Степченко. На момент съемок в 2014 году артистка перенесла инсульт, рассказал постановщик.

Несмотря на плохое самочувствие, она продолжила работу над кинокартиной и показала великолепные результаты, поделился воспоминаниями режиссер.

«Настолько органичная, настолько великая актриса», — отметил Степченко.

Русланова после болезни часто забывала слова. Поэтому на съемках присутствовала ее дочь, которая подсказывала матери текст и помогала с ролью. Однако на площадке все были в восторге от профессионализма знаменитости, признался кинематографист.

За длительную творческую карьеру Русланова сыграла в более, чем 140 фильмах и сериалах. Благодаря таланту актрисы можно было воплощать на экране любые идеи, которые задумывались авторами, заключил режиссер.

О трагедии в семье артистки рассказал друг покойной, актер Станислав Садальский. Точной причины смерти он не назвал, но напомнил, что Русланова долгое время тяжело болела.

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кино нина русланова олег степченко
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