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Актриса Сальма Хайек вспомнила «унизительный» опыт со съемок сцены в «Доме Gucci»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 02:56
Общество
Актриса Сальма Хайек вспомнила «унизительный» опыт со съемок сцены в «Доме Gucci»
instagram.com  /  @salmahayek

Лос-Анджелес, 22 ноября. Фильм «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта выйдет в прокат 2 декабря. Актриса Сальма Хайек чуть не сгорела со стыда во время съемок одной из сцен ленты.

Сальма Хайек поделилась свои «унизительным» опытом со съемок в беседе с Джеймсом Гордоном в The Late Late Show. В сцене с грязевой ванной актриса участвовала вместе с певицей Леди Гагой. По словам исполнительницы роли Джозеппины, ей было крайне неловко.

«Я никогда не принимала грязевые ванны. У нас был небольшой диалог, прежде чем мы войдем в нее. Вы входите в нее почти голой. И мне нужно было погрузиться в грязь. Я со своими лишними килограммами сижу в грязи. У меня не получалось. Я пыталась сместить вес, а грязь двигает меня. Это очень драматичная сцена, и нужно оставаться сосредоточенной. Это было ужасно. Самая сложная сцена», — заявила актриса.

Свою партнершу по фильму Хайек сравнила с «египетской царицей». Леди Гага без лишних слов и смятений вошла в грязевую ванну и продолжила играть свою роль. Сцену, которая заставила звезду «Вечных» почувствовать себя неловко, можно будет увидеть уже в декабре на больших экранах.

Актриса Сальма Хайек получила собственную звезду на голливудской «Аллее славы». Торжественная церемония открытия состоялась 20 ноября. На ней присутствовала дочь кинозвезды Валентина.

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