Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 03:50
03:35
Армия
Экс-главком Севфлота Попов: «Курск» пошел ко дну после столкновения с субмариной НАТО
03:30
Технологии
Рогозин: интернет из космоса станет доступным для России в 2024 году
03:26
Общество
Налоговая служба может полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ
03:13
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу зрителей на рождественском параде в США
03:03
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Степченко вспомнил последнюю большую роль Нины Руслановой
02:56
Общество
Актриса Сальма Хайек вспомнила «унизительный» опыт со съемок сцены в «Доме Gucci»
02:52
Происшествия
Обломки Mercedes разбросало по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге
02:38
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать через три месяца
02:30
Общество
Невролог Тургунхужаев объяснил причину появления мигрирующих болей после COVID-19
02:10
Общество
Лор Зайцев подтвердил теорию японских ученых о самоликвидации штамма коронавируса «Дельта»
Все новости

Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать через три месяца

Общество
Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать через три месяца
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Москва, 22 ноября. Российский препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител скоро войдет в фазу клинических исследований. Об этом сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Сроки одобрения препарата будут зависеть от скорости набора добровольцев для проведения клинических исследований, рассказал специалист в беседе с ТАСС. Разработка может получить одобрение на регистрацию в течение трех-пяти месяцев.

«В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в настоящий момент, центр разрабатывает препарат на основе химических веществ и химеотерапии. Сотрудники НИЦЭМ надеются, что примерно к концу 2022 года ученые смогут получить зарегистрировать и эту разработку.

Одновременно с тем в России продолжается вакцинация населения от COVID-19. Например, недавно военные медики начали использовать «КовиВак» в рядах Вооруженных сил России.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать через три месяца
регистрация препарат COVID-19
Комментировать