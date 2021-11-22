Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать через три месяца

Москва, 22 ноября. Российский препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител скоро войдет в фазу клинических исследований. Об этом сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Сроки одобрения препарата будут зависеть от скорости набора добровольцев для проведения клинических исследований, рассказал специалист в беседе с ТАСС. Разработка может получить одобрение на регистрацию в течение трех-пяти месяцев.

«В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в настоящий момент, центр разрабатывает препарат на основе химических веществ и химеотерапии. Сотрудники НИЦЭМ надеются, что примерно к концу 2022 года ученые смогут получить зарегистрировать и эту разработку.

Одновременно с тем в России продолжается вакцинация населения от COVID-19. Например, недавно военные медики начали использовать «КовиВак» в рядах Вооруженных сил России.