Невролог Тургунхужаев объяснил причину появления мигрирующих болей после COVID-19

Москва, 22 ноября. Примерно десять процентов пациентов после COVID-19 ощущают боли, которые мигрируют по всему телу. С чем это связано, рассказал невролог Ойбек Тургунхужаев.

Состояние, при котором ощущаются мигрирующие боли, называется фибромиалгия. Оно вызывает неприятные ощущения в лимфоузлах, суставах и конечностях. Некоторые пациенты при данном заболевании жалуются на утомляемость и расстройство сна, пишет радио Sputnik.

«В головном мозге есть центы, которые обеспечивают противоболевую реакцию. После COVID-19 эта система может не работать. Инфекция может провоцировать изменения в функционировании эндокринной, эмоциональной и противоболевой систем», — добавил невролог Тургунхужаев.

Врач рекомендует принимать препараты, направленные на нейропатическую боль. К ним относятся противоэпилептические лекарства и антидепрессанты. Иногда лечение дополняется ЛФК и психотерапией хронических болей.

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