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Лор Зайцев подтвердил теорию японских ученых о самоликвидации штамма коронавируса «Дельта»

Общество
Лор Зайцев подтвердил теорию японских ученых о самоликвидации штамма коронавируса «Дельта»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Штамм коронавируса «Дельта» из-за постоянных мутаций может в итоге самоуничтожиться. Соответствующую теорию японских ученых допустил лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Он пояснил, что коронавирус способен превращаться как в более агрессивные формы, так и в совсем безобидные. Данных, опровергающих японскую теорию, пока нет, передают «Народные новости».

«Конечно, такая ситуация возможна. Время не стоит на месте — все штаммы, как правило, мутируют в сторону ослабевания. Мутации происходят таким образом, что через какое-то время они перестают быть агрессивными и представлять угрозу», — рассказал лор-врач.

Реакция человеческого организма является еще одним важным фактором, который влияет на борьбу человечества с вирусами. В последнее время люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, что делает их иммунитеты более устойчивыми.

Завершение пятой волны коронавируса в Японии ранее объяснили «актом самоуничтожения» штамма «Дельта». По версии ученых, опасный вариант вируса просто потерял способность к самокопированию.

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