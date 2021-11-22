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Вылет четырех рейсов из Петропавловска-Камчатского задерживается из-за погоды

Общество
Вылет четырех рейсов из Петропавловска-Камчатского задерживается из-за погоды
pxhere.com

Петропавловск-Камчатский, 22 ноября. Вылет самолетов по четырем направлениям задерживается из аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском из-за неблагоприятных погодных условий, обусловленных циклоном.

Среди задержанных авиарейсы в Тигиль и Усть-Хайрюзово. С 16 ноября из Елизово не может вылететь самолет в Тиличики, с 18 ноября — в Оссору. Непогода наблюдается в пунктах назначения.

Сейчас погода на Камчатке находится под влиянием охотоморского циклона. Последний принес в регион снег с дождем и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. В воздушной гавани в беседе с ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

В связи с циклоном на Камчатке действует штормовое предупреждение. В ряде районов возможен самопроизвольный сход снежных масс, из-за осадков ожидается подъем уровня воды в нескольких реках.

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