Врачи отключили пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову от аппарата ИВЛ

Москва, 22 ноября. Состояние певицы Марины Хлебниковой остается тяжелым. Однако она может дышать самостоятельно, из-за чего ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сейчас у артистки держится температура около 38,5 градуса. Пищу певица получает через специальный зонд, так как не может есть сама. Врачи диагностировали Хлебниковой ожог дыхательных путей второй степени, что доставляет ей сильную боль, передает StarHit.

Певица находится в сознании и осознает все происходящее. Сейчас врачи не могут ответить на вопрос, когда звезду переведут в обычную палату. Врачам необходимо понаблюдать за ее состоянием.

О пожаре в доме Хлебниковой стало известно 18 ноября. Прибывшие на место спасатели обнаружили артистку в шоковом состоянии. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. В день происшествия артистка вернулась с гастролей и была очень уставшей.