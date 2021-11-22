Режиссер Герасимов заявил о важности увековечивания памяти Руслановой в Москве

Москва, 22 ноября. Память покойной народной артистки РФ Нины Руслановой должна быть увековечена. Об этом заявил кинорежиссер и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Актриса умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Русланова и Герасимов были знакомы с молодых лет, сначала они вместе учились, а после работали над одними и теми же проектами, передает ТАСС.

«Нина (Русланова — Прим. ФАН) была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у нее непростая судьба. Конечно, ее память должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие», — сказал Герасимов.

СМИ ранее сообщили, что Нина Русланова могла умереть от последствий COVID-19. Незадолго до смерти она попала в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.