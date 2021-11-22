Отоларинголог Рязанцев связал потерю обоняния из-за COVID-19 со снижением либидо

Москва, 22 ноября. Потеря обоняния является одним из наиболее распространенных симптомов при заболевании COVID-19. При этом она способна отразиться на всем организме человека, в том числе и на либидо, рассказал врач, отоларинголог Сергей Рязанцев.

По его словам, у пациента также могут возникнуть проблемы с аппетитом и перевариванием пищи. Он отметил, что обоняние очень тесно связано с сексуальной системой организма, однако данный вопрос во многом спекулятивный. При этом даже стопроцентная потеря возможности ощущать запахи крайне редко приводит к половой дисфункции, рассказал Рязанцев в интервью «Радио России»

«Это, скорее всего, поражение самого обонятельного нерва или подкорковых структур. Что для нас непонятно — то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев ...», — добавил отоларинголог.

При потере обоняния врач порекомендовал терапию с помощью обратной биологической связи. Как объяснил врач, необходимо регулярно тренироваться распознавать знакомые запахи, к примеру, аромат розы, апельсина или кофе.

Также о способах вернуть обоняние после COVID-19 рассказала врач Довлатова. Она посоветовала использовать эфирные масла лимона, эвкалипта, гвоздики и розы, а также принимать витамины.