Полузащитник Пайет получил бутылкой по голове во время матча «Лион» — «Марсель»

Лион, 22 ноября. Фанаты «Лиона» бросили пластиковую бутылку с водой в футболиста «Марселя» Димитри Пайета во время матча чемпионата Франции. Предмет попал игроку в голову, после чего тот упал на газон.

В самом начале встречи 14-го тура Лиги 1 Пайет подошел к угловому флажку и хотел сделать подачу со стандарта. В этот момент болельщики сектора хозяев стали всячески мешать игроку и бросать в него разные предметы, пишет RT.

Спустя несколько секунд в футболиста полетела бутылка, которая попала ему прямо в голову. После этого Пайет упал на газон, поднявшись лишь через несколько минут. Главный арбитр встречи решил остановить матч и увел футболистов в подтрибунное помещение.

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