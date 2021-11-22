Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 02:18
02:10
Общество
Лор Зайцев подтвердил теорию японских ученых о самоликвидации штамма коронавируса «Дельта»
02:00
Шоу-бизнес
Манукян назвал возможную причину тяжелого состояния Бузовой
01:56
Общество
Вылет четырех рейсов из Петропавловска-Камчатского задерживается из-за погоды
01:44
Общество
Врачи отключили пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову от аппарата ИВЛ
01:32
Общество
Циклон принесет снег и дожди на большую часть Приморья 22 ноября
01:17
Общество
Режиссер Герасимов заявил о важности увековечивания памяти Руслановой в Москве
01:17
Общество
Отоларинголог Рязанцев связал потерю обоняния из-за COVID-19 со снижением либидо
01:01
Происшествия
Полузащитник Пайет получил бутылкой по голове во время матча «Лион» — «Марсель»
01:00
Общество
Вильфанд: сильный гололед ожидается в Москве на следующей неделе
00:59
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
Все новости

Полузащитник Пайет получил бутылкой по голове во время матча «Лион» — «Марсель»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 01:01
Происшествия
Полузащитник Пайет получил бутылкой по голове во время матча «Лион» — «Марсель»
Sportimage/PA Images  /  Jonathan Moscrop

Лион, 22 ноября. Фанаты «Лиона» бросили пластиковую бутылку с водой в футболиста «Марселя» Димитри Пайета во время матча чемпионата Франции. Предмет попал игроку в голову, после чего тот упал на газон.

В самом начале встречи 14-го тура Лиги 1 Пайет подошел к угловому флажку и хотел сделать подачу со стандарта. В этот момент болельщики сектора хозяев стали всячески мешать игроку и бросать в него разные предметы, пишет RT.

Спустя несколько секунд в футболиста полетела бутылка, которая попала ему прямо в голову. После этого Пайет упал на газон, поднявшись лишь через несколько минут. Главный арбитр встречи решил остановить матч и увел футболистов в подтрибунное помещение.

Несколькими днями ранее болельщики футбольных сборных Украины и Боснии устроили потасовку на отборочном матче Чемпионата мира 2022 года. Поводом к конфликту послужил флаг России, который украинцы перевернули. Боснийцы подумали, что украинцы держат сербское знамя, и бросились в драку.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полузащитник Пайет получил бутылкой по голове во время матча «Лион» — «Марсель»
футбол Димитри Пайет марсель лион бутылка футбольные фанаты чемпионат франции лига 1
Комментировать