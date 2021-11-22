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Пятый канал: актриса Нина Русланова могла умереть из-за коронавируса

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 00:58
Общество
Пятый канал: актриса Нина Русланова могла умереть из-за коронавируса
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Москва, 22 ноября. Незадолго до смерти врачи диагностировали актрисе Нине Руслановой COVID-19. Вместе с этим у нее наблюдалась дыхательная недостаточность первой–второй степени.

Артистку доставили в больницу 11 ноября, несмотря на ее желание остаться дома. В медицинское учреждение она попала с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией, передает Пятый канал. По словам источника СМИ, именно это могло стать причиной смерти Руслановой.

Русланова входила в Союз кинематографистов России, Российскую академию кинематографических искусств, Национальную академию кинематографических искусств и наук России. На ее счету более 150 фильмов, среди которых «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Будьте моим мужем», «Собачье сердце» и другие.

Народная артистка скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Первым о ее смерти сообщил актер Станислав Садальский, который узнал эту новость от директора Гильдии актеров кино России Валерии Гущиной. Артист не стал говорить причину кончины звезды, однако напомнил, что она долго болела.

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смерть русланова коронавирус COVID-19
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