Глава Гильдии актеров Гущина рассказала о непростой судьбе покойной артистки Руслановой

Москва, 22 ноября. Роли народной артистки РФ Нины Руслановой являются сокровищницей отечественного кинематографа. Об этом заявила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Она рассказала о непростой судьбе актрисы и ее отношении к каждой сыгранной роли. Русланова выросла в детском доме в годы войны, самостоятельно окончила Харьковский театральный институт. За годы жизни она научилась справляться с трудностями и каждый раз подниматься, передает «Звезда».

«Она одна из великий русских трагических актрис... Она всю себя отдавала, на каждую роль шла, как на Голгофу. Она не рвала на себе рубашки, но внутри был такой характер, который проявлялся внешне. Это большая потеря для всех нас», — заявила Гущина.

Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после тяжелой болезни. Печальная новость стала известна вечером 21 ноября.