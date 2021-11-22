Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 02:18
02:10
Общество
Лор Зайцев подтвердил теорию японских ученых о самоликвидации штамма коронавируса «Дельта»
02:00
Шоу-бизнес
Манукян назвал возможную причину тяжелого состояния Бузовой
01:56
Общество
Вылет четырех рейсов из Петропавловска-Камчатского задерживается из-за погоды
01:44
Общество
Врачи отключили пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову от аппарата ИВЛ
01:32
Общество
Циклон принесет снег и дожди на большую часть Приморья 22 ноября
01:17
Общество
Режиссер Герасимов заявил о важности увековечивания памяти Руслановой в Москве
01:17
Общество
Отоларинголог Рязанцев связал потерю обоняния из-за COVID-19 со снижением либидо
01:01
Происшествия
Полузащитник Пайет получил бутылкой по голове во время матча «Лион» — «Марсель»
01:00
Общество
Вильфанд: сильный гололед ожидается в Москве на следующей неделе
00:59
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
Все новости

Глава Гильдии актеров Гущина рассказала о непростой судьбе покойной артистки Руслановой

Общество
Глава Гильдии актеров Гущина рассказала о непростой судьбе покойной артистки Руслановой
pixabay.com

Москва, 22 ноября. Роли народной артистки РФ Нины Руслановой являются сокровищницей отечественного кинематографа. Об этом заявила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Она рассказала о непростой судьбе актрисы и ее отношении к каждой сыгранной роли. Русланова выросла в детском доме в годы войны, самостоятельно окончила Харьковский театральный институт. За годы жизни она научилась справляться с трудностями и каждый раз подниматься, передает «Звезда».

«Она одна из великий русских трагических актрис... Она всю себя отдавала, на каждую роль шла, как на Голгофу. Она не рвала на себе рубашки, но внутри был такой характер, который проявлялся внешне. Это большая потеря для всех нас», — заявила Гущина.

Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после тяжелой болезни. Печальная новость стала известна вечером 21 ноября.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Глава Гильдии актеров Гущина рассказала о непростой судьбе покойной артистки Руслановой
воспоминания нина русланова валерия гущина
Комментировать