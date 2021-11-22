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Юрий Лоза обрушился с критикой на лечащих врачей Валерия Гаркалина

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 00:38
Общество
Юрий Лоза обрушился с критикой на лечащих врачей Валерия Гаркалина
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 22 ноября. Композитор и музыкант Юрий Лоза возмутился, что актер Валерий Гаркалин умер, находясь под пристальным вниманием врачей. Свое негодование Лоза высказал в Instagram.

Автор хита «На маленьком плоту» отметил, что его ровесник был трижды привит от коронавируса двумя разными вакцинами, однако это не помогло актеру. Более того, заболевание COVID-19 спровоцировало осложнения на сердце. По мнению Лозы, ответственность за усугубившееся состояние Гаркалина несут медики.

«И с кого спрашивать? Сейчас пытаются все свалить на его слабое сердце. Но тогда мы вправе спросить – почему ни один из трех врачей, вводивших в любимого артиста непроверенную химическую смесь, не сказал ему, что она чаще всего лупит именно по сердечно-сосудистой системе?» — задался вопросами Лоза.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября от последствий коронавирусной инфекции. Народному артисту России было 67 лет. За свою продолжительную творческую карьеру артист сыграл в десятках фильмах, сериалах и спектаклях. ФАН собрал самые яркие кинокартины с участием харизматичного актера.

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Юрий Лоза Валерий Гаркалин COVID-19
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