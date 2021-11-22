Умерла звезда советского кинематографа Нина Русланова: ФАН составил топ-5 ролей актрисы

Москва, 22 ноября. Народная артистка РФ Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября после продолжительной болезни. ФАН составил топ-5 запоминающихся ролей актрисы.

Нину Русланову подкинули на порог детского дома в 1946-м году, когда ей не было и года. Ее фамилия была придумана инспектором детских садов, которая решила назвать ее в честь популярной певицы. В будущем ее родня захочет встретиться с ней, но сама кинозвезда так и не решится увидеться с ними.

Кинодива ушла из жизни 21 ноября после продолжительной борьбы с болезнью. В декабре актрисе должно было исполниться 76 лет. ФАН публикует список самых ярких ролей Нины Руслановой.

«Тени исчезают в полдень», Марья Воронова, 1971 год

Эта роль стала первой по-настоящему громкой для Руслановой. Актриса на тот момент находилась в самом расцвете сил, имея за плечами несколько ролей в картинах, однако о большой известности тогда речи не шло. После съемок в советском телесериале «Тени исчезают в полдень» актриса получает всенародное признание. А через некоторое время после выхода киноленты в честь ее героини Марьи Вороновой назовут утес на Урале.

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Сюжет сериала повествует о становлении СССР и рассказывает о судьбах борцов за новую республику. Кроме того, в картине подробно демонстрируется, что ощущали люди той эпохи. Примечательно, что одной из коллег Нины Руслановой по съемочной площадке тогда была Галина Логинова — мама голливудской звезды Милы Йовович.

«Цыган», Екатерина Филипповна, 1979 год

Многосерийная кинолента «Цыган» запала в душу зрителям. Одного из ярчайших персонажей в фильме сыграла именно Русланова — Катьку, соседку главной героини Клавдии, со звучной кличкой «Аэропорт». По признанию самой актрисы, она совсем не похожа на свою героиню, и в жизни никогда не позволяла себе легкомысленных отношений с противоположным полом. Она говорила, что роль в сериале «Тени исчезают в полдень» ей гораздо ближе по духу.

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В фильмографии Руслановой картина «Цыган» является культовым проектом. В будущем успех фильма будет настолько велик, что в 1985-м году будет решено снять продолжение, которое получит название «Возвращение Будулая».

«Зимняя вишня», Лариса Павловна, 1985 год

Русланова снялась в фильме в 40-летнем возрасте. «Зимняя вишня» показала женщин своего времени — уставшие от образа «русской бабы» они мечтают обрести простое счастье. В это время идет перестройка, но персонажи картины живут тогдашними реалиями. Позднее картина удостоится приза на Всесоюзном кинофестивале «За исследование актуальных нравственных проблем», получит продолжение и станет одной из культовых лент эпохи.

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Примечательно, что Русланова сыграла в «Зимней вишне» не главную роль. Но в то же время ей удалось настолько правдоподобно воплотить на экране образ сильной русской женщины, что никто из зрителей не остался равнодушным.

«Собачье сердце», кухарка Дарья Петровна, 1988 год

Во время съемок этой картины Русланова уже являлась актрисой высочайшего класса. При этом она не боялась играть второстепенные роли. В экранизации повести М. Булгакова «Собачье сердце» она перевоплотилась в обыкновенную кухарку.

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Лента «Собачье сердце» станет настоящим достоянием советского кино. Сначала отечественные критики воспримут картину в штыки, но спустя время она получит государственную премию и всенародное признание.

«Вий», супруга Явтуха, 2014 год

Одна из последних работ с участием Нины Руслановой. Из-за проблем со здоровьем звезда отечественного кинематографа стала все меньше появляться на людях и вести закрытый образ жизни, редко радуя поклонников новыми ролями. В фильме «Вий» Русланова сыграла роль супруги Явтуха, чей образ воплотил на экране Валерий Золотухин. Интересен тот факт, что для него эта картина также окажется последней.

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«Вий» станет настоящим хитом отечественного проката. Многие зрители и критики положительно оценят работу художников по визуальным эффектам и игру актерского состава, ярчайшей звездой которого была Русланова.

О смерти Нины Руслановой сообщил ее друг, актер Станислав Садальский. Причины смерти актер не уточнил, но напомнил, что артистка долгое время болела.