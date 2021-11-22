Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 00:47
00:37
Общество
Юрий Лоза обрушился с критикой на лечащих врачей Валерия Гаркалина
00:26
Происшествия
Появилось видео пожара в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
00:26
Общество
Умерла звезда советского кинематографа Нина Русланова: ФАН составил топ-5 ролей актрисы
00:25
Общество
Многие россияне скорбят после смерти народной артистки Нины Руслановой
00:08
Происшествия
Пожару в московском хостеле присвоен повышенный уровень сложности
00:03
Общество
Врач-диетолог Мотова порекомендовала для похудения готовить картофельные салаты
00:02
Политика
Сергей Простаков рассказал, от чего будет зависеть успех президента США Байдена
23:45
Общество
Режиссер Герман-младший поделился детскими воспоминаниями об актрисе Руслановой
23:43
Общество
Садальский: смерти Руслановой поспособствовало одиночество артистки
23:25
Общество
CDC предупредил беременных женщин с COVID-19 о риске мертворождения
Все новости

Многие россияне скорбят после смерти народной артистки Нины Руслановой

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 00:25
Общество
Многие россияне скорбят после смерти народной артистки Нины Руслановой
Prt Scr youtube.com  /  СМОТРИМ. Золотая коллекция русского кино

Москва, 22 ноября. Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова. Народная артистка РФ скончалась в Москве в возрасте 75 лет. Новость о смерти известной актрисы повергла в шок как коллег Руслановой по цеху, так и многих россиян.

Печальную весть накануне сообщил друг актрисы, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. По его словам, в последние месяцы Русланова восстанавливалась после перенесенного инсульта.

«Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», — написал Садальский на своей странице в Instagram.

В комментариях к посту артиста собралось множество людей, которых потрясла новость о смерти Нины Руслановой. Поклонники кино и театра писали скорбные комментарии, отмечая, что актриса обладала необычайным творческим талантом.

«Господи, как жаль. Гениальная актриса», — написал один из подписчиков Садальского.

«Какой кошмар», — отреагировал другой.

«Светлая память!» — пишут многие пользователи.

По словам Садальского, смерть Руслановой приблизило ее одиночество. Артист отметил, что в последнее время об актрисе забыли почти все родные и близкие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Многие россияне скорбят после смерти народной артистки Нины Руслановой
кино актриса смерть садальский скорбь нина русланова
Комментировать