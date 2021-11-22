Многие россияне скорбят после смерти народной артистки Нины Руслановой

Москва, 22 ноября. Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова. Народная артистка РФ скончалась в Москве в возрасте 75 лет. Новость о смерти известной актрисы повергла в шок как коллег Руслановой по цеху, так и многих россиян.

Печальную весть накануне сообщил друг актрисы, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. По его словам, в последние месяцы Русланова восстанавливалась после перенесенного инсульта.

«Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», — написал Садальский на своей странице в Instagram.

В комментариях к посту артиста собралось множество людей, которых потрясла новость о смерти Нины Руслановой. Поклонники кино и театра писали скорбные комментарии, отмечая, что актриса обладала необычайным творческим талантом.

«Господи, как жаль. Гениальная актриса», — написал один из подписчиков Садальского. «Какой кошмар», — отреагировал другой. «Светлая память!» — пишут многие пользователи.

По словам Садальского, смерть Руслановой приблизило ее одиночество. Артист отметил, что в последнее время об актрисе забыли почти все родные и близкие.