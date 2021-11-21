Режиссер Герман-младший поделился детскими воспоминаниями об актрисе Руслановой

Москва, 21 ноября. Великий талант в лице актрисы Нины Руслановой вознесся в небо. Так смерть народной артистки прокомментировал режиссер Алексей Герман-младший.

Кинодел знаком с Руслановой с самого детства, она часто приходила в их дом. Актриса дважды работала с отцом Германа-младшего Алексеем в фильмах «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев, машину».

«Нина Русланова ушла. Помню из детства ее голос. Помню ее в нашей квартире, от нее пахло зимой. Ужас. Вечная память. Великий талант вознесся в небо», — написал режиссер на своей странице в соцсети Facebook.

Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Причина смерти актрисы не сообщается, однако в последние месяцы жизни она восстанавливалась после перенесенного инсульта. Артистка успела сняться в более 150 фильмах. В их числе «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Афоня» и «Собачье сердце».

Новость о смерти Руслановой сообщил ее друг и коллега Станислав Садальский. Актриса была членом Союза кинематографистов России, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, передает RT.