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Садальский: смерти Руслановой поспособствовало одиночество артистки

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 23:46
Общество
Садальский: смерти Руслановой поспособствовало одиночество артистки
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 21 ноября. Народная артистка России Нина Русланова оказалась никому не нужна перед смертью. По словам ее коллеги Станислава Садальского, об актрисе все забыли.

Несколько месяцев перед смертью Русланова восстанавливалась после перенесенного инсульта. О ее смерти стало известно вечером 21 ноября. Советской звезде было 75 лет.

«Это естественный процесс, потому что умираешь оттого, что тебя забывают», — цитирует Садальского Пятый канал.

Садальский: смерти Руслановой поспособствовало одиночество артистки
Prt Scr youtube.com / Кино Цитаты

В последнее время Русланова была всеми забыта, что и могло привести к трагедии, считает актер. Он добавил, что никому не пожелал бы подобной участи.

Первой о смерти актрисы сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Коллеги и поклонники Руслановой были шокированы этой новостью. Свои соболезнования в связи с уходом звезды из жизни выразила министр культуры России Ольга Любимова, пишет RT.

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